Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК

Министерство экономики и коммерции выступает против «чрезмерного вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства». Оно инициирует поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики.

Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Цель данного законопроекта направлена на усиление защиты деятельности крупных предпринимателей и инвесторов в КР и устранение необоснованного и чрезмерного вмешательства государственных органов в их деятельность. Конституционная норма о том, что никто не может быть лишен свободы только на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо гражданско-правовое обязательство, должна быть гарантией не только для предпринимателей, но и для всех граждан», — говорится в справке-обосновании.

В абзаце 2 части 4 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса КР слова «или лиц, причинивших ущерб в особо крупном размере или совершивших деяния, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере» предлагается исключить. В частности, в отношении крупных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, не будет применяться заключение под стражу. Из справки-обоснования

В ведомстве отметили, что в данном случае предлагается для крупных предпринимателей мера пресечения в виде применения домашнего ареста и электронного наблюдения, позволяющего установить дистанционный контроль и отслеживать местонахождение обвиняемого с применением электронных и иных технических средств с целью обеспечения соблюдения им установленных в отношении него запретов и (или) ограничений.