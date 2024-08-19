Зять президента Таджикистана стал послом в ОАЭ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего зятя Ашрафа Гулова послом Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило «Радио Озоди».

По его данным, последние три года Ашраф Гулов занимал пост посла Таджикистана в Турции и использовал свои служебные полномочия для продвижения компании по пошиву медицинской и военной формы «Сифат саноат» своей супруги Парвины Рахмон.

«В декабре 2021 года Ашраф Гулов организовал вебинар на тему «Партнерство таджикских и турецких компаний в области медицинской и фармацевтической промышленности», — говорится в сообщении.