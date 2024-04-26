Ошский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты

В воскресенье, 28 апреля, пройдут внеочередные выборы по Ошскому избирательному округу № 7.

Мандат оказался вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия.

В выборах участвует 13 кандидатов.

1 Абдилазиз Мамаев Абдилазиз Мамаев Фото с сайта ЦИК. Абдилазиз Мамаев

Пенсионер МВД КР. За время службы в органах внутренних дел занимал различные должности руководящего состава. Был делегатом Народного курултая от Оша.

2 Нурлан Танабаев Нурлан Танабаев

Фото с сайта ЦИК. Нурлан Танабаев

Безработный. В 2021 году выставлял свою кандидатуру по Куршабскому одномандатному округу. Тогда он был старшим прокурором отдела прокуратуры Оша.

3 Турсунбай Бакир уулу Турсунбай Бакир уулу

Его можно назвать завсегдатаем выборных кампаний. В 2023 году, например, дважды участвовал в досрочных выборах в Ленинском избирательном округе Бишкека.

Несколько раз выставлял кандидатуру на президентских выборах, в том числе и в 2020 году, но потом отозвал заявление. Турсунбай Бакир уулу является лидером партии «ЭрК». Был депутатом Жогорку Кенеша, омбудсменом, послом в Малайзии.

4 Бахтияр Мамаджанов Бахтияр Мамаджанов

Фото с сайта ЦИК. Бахтияр Мамаджанов

Делегат Народного курултая. В базе osoo.kg указано, что он директор ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив».

5 Бекболот Арзибаев Бекболот Арзибаев

Фото с сайта ЦИК. Бекболот Арзибаев

Депутат Ошского горкенеша. Баллотировался в Жогорку Кенеш по этому округу в 2021 году. Тогда не обошлось без скандала. ГКНБ заявил, что Бекболот Арзибаев финансировал агитационную кампанию вне избирательного фонда. Якобы агитаторам и доверенным лицам деньги выплачивали наличными.

6 Калтарбек Кыдыров Калтарбек Кыдыров Фото с сайта ЦИК. Калтарбек Кыдыров

Адвокат, экс-судья Кызыл-Кийского горсуда.

7 Бекмурза Эргешов Бекмурза Эргешов Фото с сайта ЦИК. Бекмурза Эргешов

Директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик».

Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш от партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.

8 Авазбек Абдугапаров Авазбек Абдугапаров Фото с сайта ЦИК. Авазбек Абдугапаров

Экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва («Республика Ата Журт»). В разные годы работал старшим оперуполномоченным Финпола и Налоговой службы, консультантом депутата Жогорку Кенеша, экспертом парламентской фракции «Республика Ата Журт». В настоящее время временно не работает.

9 Абдивали Балтабаев Абдивали Балтабаев

Фото с сайта ЦИК. Абдивали Балтабаев

Преподаватель ОшГУ. Выдвигал кандидатуру на повторных выборах по Ленинскому округу Бишкека, но снялся с выборов после утверждения ЦИК текста избирательного бюллетеня.

10 Юлия Лилиенталь Юлия Лилиенталь

Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году она участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов.

Но ее имя мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.

11 Максатбек Маматкулов Максатбек Маматкулов

Фото с сайта ЦИК. Максатбек Маматкулов

Депутат Ошского горкенеша. С 2017 по 2020 год работал помощником президента WMMAA (Международная федерация смешанных боевых искусств).

12 Эмиль Караев

Фото с сайта ЦИК. Эмиль Караев

Муниципальный служащий — начальник МТУ Сулайман-Тоо мэрии Оша. До этого работал ведущим специалистом в информационно-консультационном центре Государственной службы миграции.

13 Ильичбек Эргешов

Консультант депутата Жогорку Кенеша. На парламентских выборах осенью 2020-го числился в списке партии «Ыйман Нуру». Работал вице-мэром Оша по социальным вопросам.