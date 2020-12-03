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Выборы президента. Турсунбай Бакир уулу отозвал документы

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, с заявлением об отзыве документов обратился Турсунбай Бакир уулу.

Таким образом, в гонке остается 41 претендент.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175416/
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