Выборы-2021. Кандидаты-женщины по одномандатным округам: кто они (часть III)

Накануне завершился прием документов от кандидатов и партий, намеревающихся участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

По предварительным данным ЦИК, из подавших уведомления по округам — 30 женщин. Депутат Махабат Мавлянова, ранее заявившая о намерении баллотироваться по Кок-Жарскому избирательному округу № 4, отозвала свое уведомление.

24.kg продолжает изучать данные претендентов на мандаты по округам.

В борьбу вступают дамы

По Лейлекскому избирательному округу № 1 выдвигается одна женщина — Назгул Абдираимова. Она заведующая сектором в местном отделении Соцфонда в городе Сулюкте. Является депутатом горкенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

В Кадамджайском избирательном округе № 3 баллотируется правозащитник Розакан Маманова. РанееСМИ сообщали, что ее обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, она обманным путем завладела суммой в 50 тысяч сомов, пообещав адвокатские услуги и не оказав их. По решению суда города Кызыл-Кии Маманова получила условно один год.

Фото из интернета. Розакан Маманова

О ней также известно, что в 2017 году пыталась сжечь себя у «Белого дома», заявив о преследовании со стороны тогда вице-премьера по силовому блоку Жениша Разакова.

По этому же округу в депутаты идут юрист Омрукан Маматалиева и нотариус Эркайым Садыкова.

По Ошскому избирательному округу № 7 баллотируется в депутаты Айнуру Алтыбаева. В 2020-м она была в списке провластной партии «Биримдик». В 2015 году пришла в парламент от СДПК, а в 2010-м — от «Ар-Намыса». Айнуру Алтыбаева изначально выступала против мажоритарной системы. Она заявляла, что выборы по одномандатным округам погрузят страну «в пучину нестабильности и политических междоусобиц». Но тем не менее решила воспользоваться именно одномандатной схемой.

Фото из интернета. Айнуру Алтыбаева

Запомнилась тем, что призывала кыргызстанцев скинуться и заплатить госдолг Кыргызстана перед Китаем, предлагала вернуться к двухпалатному парламенту. Продвигала антитабачный закон и просила ОТРК в прайм-тайм показывать ролики о недопустимости похищения женщин для принуждения к браку. Она была одной из инициаторов поправок «О внесении изменений в Трудовой кодекс», созданных для защиты права работника на личную неприкосновенность и для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.

С ней за мандат будет соперничать юрист Зулайка Алымбубаева.

По Сузакскому избирательному округу № 13 идет учитель начальных классов Юлия Лилиенталь. Это имя уже мелькало в СМИ. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но была отстранена от гонки решением ЦИК, поскольку не представила сертификат о сдаче теста на знание кыргызского языка. Юлия Лилиенталь отказалась от экзамена, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По ее словам, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». Она возмутилась, что в ЦИК отказались признавать документ о высшем образовании, пригрозила судом и потребовала возместить ей стоимость контрактного обучения в вузе.

Фото из интернета. Юлия Лилиенталь

В 2019 году аккаунт с именем Юлия Лилиенталь опубликовал видео об экс-замглавы МВД Курсане Асанове. Ролик появился после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше 8 августа.

По Базар-Коргонскому избирательному округу № 15 в депутаты идет член наблюдательного совета при Минсельхозе Нурбюбю Абдыжапарова. Из открытых источников известно, что Нурбюбю Абдыжапаров является учредителем ОсОО по пошиву верхней одежды. По этому же округу выдвинулась юрист Айгуль Конурбаева.

Читайте по теме Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть I

В Московском округе № 23 намерена бороться за место в Жогорку Кенеше владелица кафе Атыркул Ибраимова. На выборах в 2020 году она баллотировалась в депутаты по списку партии «Кыргызстан».

По Сокулкускому избирательному округу № 24 баллотируется Гулуйпа Карымшакова. О ней известно только, что по образованию она экономист. Больше информации пока нет. Как и о кандидатке по Аламединскому избирательному округу № 25 Кулжмал Эшенкуловой.

О претендентке на мандат по этому же округу Анаре Исиралиевой известно только, что ей 45 лет и родом она из Ат-Башинского района Нарынской области.

По Ленинскому избирательному округу № 26 идет Анаркул Усупбекова.

По Первомайскому округу № 27 выдвинулась адвокат Елена Клипачева. Как и Юлия Лилиенталь, пыталась бороться за президентское кресло. Но передумала и уведомление отозвала.

Фото из интернета. Елена Клипачева

По этому же округу в борьбу вступает бухгалтер Эркингуль Абдраманова. У нее есть своя аудиторская компания «Золотой лист». У другой ее фирмы INTERIN-AUDIT лицензия была отозвана в 2009 году.

По Свердловскому избирательному округу № 29 идет в депутаты Гузель Камиль кызы — старший преподаватель юридического факультета КНУ имени Жусупа Баласагына.

Не уступать мужчинам

По Кочкорскому избирательному округу № 32 выдвинулась член четвертого и пятого созывов ЖК Дамира Ниязалиева. В парламент проходила дважды по списку партии СДПК. В 2020-м была в составе «Кыргызстана».

До 2016 года занимала пост вице-премьера по социальным вопросам, ранее — министра здравоохранения. Дамира Ниязалиева владеет сетью аптек. В бытность главой Минздрава подруги Ниязаливой Динары Сагинбаевой в 2012 году разгорелся инсулиновый скандал, в котором была замешана и бывший нардеп.

По этому же округу идет Айжан Омолдошова. О ней информации нет. Известно только, что она юрист.

Выдвинулась там же юрист Айнагуль Самудинова. На сайте Минюста Айнагуль Самудинова указана как директор организации «Ак-Орго-Кут-Белек».

В этом же округе баллотируется Элзат Саяк кызы. Она упоминалась в СМИ как сторонница экс-премьера Омурбека Бабанова. В 2019 году участвовала в пресс-конференции нарынцев, которые призывали Бабанова вернуться в Кыргызстан. В 2020-м баллотировалась в парламент по списку партии «Республика». По образованию Элзат Саяк кызы преподаватель.

По Джети-Огузскому избирательному округу № 34 баллотируется экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она сложила свои полномочия в октябре 2020 года.

Фото из интернета. Атыр Абдрахматова

Во время парламентской кампании — 2020 критиковала коллег, что игнорировали факты подкупа и использования админресурса. Поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив массовую перерегистрацию кыргызстанцев, и настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.

С ней будет бороться за мандат по этому же округу бывший нардеп пятого созыва от фракции СДПК Эркингуль Иманкожоева.

Требовала конфискации имущества первого беглого президента Кыргызстана Аскара Акаева, когда тот в 2021 году прибыл в страну для дачи показаний в рамках уголовного дела по «Кумтору».

Фото из интернета. Эркингуль Иманкожоева

Эркингуль Иманкожоева позиционирует себя как защитница интересов жителей села Барскоон, пострадавших от попадания цианида в реку после аварии грузовика компании в 1998 году.

Она также судилась с другим нардепом Жылдызкан Джолдошовой. Последняя обвинила ее в клевете и потребовала в качестве компенсации 10 миллионов сомов. Суд истец выиграла. Иманкожоева была оштрафована на 10 тысяч сомов.

По Ак-Суйскому округу № 34 идет Альфира Супатаева. В 2019 году была главной специалисткой отдела перевода, терминологии, рекламы и информационной работы Национальной комиссии по государственному языку при президенте. Была № 176 в списке партии «Ата Мекен».

По этому же округу выдвинула свою кандидатуру бывший вице-мэр Каракола Акылсайра Джумабекова. Является основателем семейного детского дома «Ирада».

Их конкурентка по округу Алина Муса кызы. Она профессор Международного университета Кыргызстана, проректор по учебно-административной работе Международной школы медицины.

По Иссык-Кульскому избирательному округу № 36 баллотируется Жаныл Аджибаева. На местных выборах в БГК шла от Партии зеленых. Указана в базе Минюсте как директор благотворительной организации «Ажы айымдар».

По этому же округу выдвинулась Анара Мамбеталиева. В прошлом пресс-секретарь Госэкотехинспекции. Известность приобрела из-за одиночного пикета в приемной руководства ведомства. Заявляла о фактах коррупции, которые потом подтвердились. Была уволена после акции протеста.

Фото из интернета. Анара Мамбеталиева

Позже Анара Мамбеталиева заявляла СМИ, что получала угрозы. Ее пыталось обвинить в хищении уже после увольнения, она же в ответ записала видеообращение к властям о массовых нарушениях в инспекции.

Там же собирается избираться и Назгуль Мамытова. Она входила в политсовет СДПК. Является директором компании «Баян-Кырчын», оказывающей услуги СМИ.

Фото из интернета. Назгуль Мамытова

Известно, что компания выпускает газету «Ачык саясат плюс». Мамытова также упоминается как главред издания. С ней собиралась судиться бывший пресс-секретарь президента Галина Байтерек. В одной из публикаций говорилось, что «Галина Байтерек не справляется, Анжелика работала бы лучше, сделав хайп». Но иск в суд так и не поступил.

Завершает список кандидатов по одномандатным округам Салиман Малдыбаева. Она также выдвигается от Иссык-Кульского округа № 36. В 2020 году шла по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил». Сейчас идет по округу от «Ата Журт Кыргызстан». Эту политорганизацию связывают с именем замглавы кабмина и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Мандаты для женщины, выдвинувшихся по мажоритарной системе, не зарезервированы.

С 2004 по 2016 год число женщин-депутатов местных кенешей сократилось на треть. На сегодня в 86 айыльных кенешах, то есть в каждом пятом, нет ни одной женщины.

В этой избирательной кампании пока одной женщине в каждом округе противостоит по семь-восемь мужчины. Эксперты полагают, что шансов попасть в Жогорку Кенеш при таком раскладе у представительниц прекрасного пола очень мало.