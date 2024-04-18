Депутат просит в два раза увеличить размер выплат персональным ассистентам

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев попросил кабмин в два раза увеличить размер выплат персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с инвалидностью.

«К сожалению, у нас растет число детей с аутизмом, сидромом Дауна, параличами. Государство не уделяет достаточного внимания их родителям. Их матери днем и ночью находятся рядом с детьми-инвалидами. 98 процентов ухаживающих за детьми — матери. Отцы не занимаются такими детьми и даже уходят из семьи. Такие матери получают всего 6 тысяч 300 сомов в месяц», — сказал он.

Парламентарий отметил, что дети нуждаются в реабилитационных центрах. «У родителей недостаточно на них средств. Также недостаточно и реабилитационных центров в стране», — заметил он.

Жанар Акаев предложил пустующие здания в регионах отдать под реабилитационные центры.

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