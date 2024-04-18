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Власть

Принадлежавший Камчи Кольбаеву участок нардеп просит отдать парку имени Ататюрка

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил передать земельный участок, изъятый у криминального авторитета Камчи Кольбаева, парку имени Ататюрка.

Он отметил, что недавно мэр Бишкека принял историческое решение о возврате земель из частной собственности парку. В то же время на днях на аукцион выставлен земельный участок, находящийся в границах парка, по адресу улица Токтоналиева, 94. А изъят был участок у Камчи Кольбаева.

«Большая просьба — снять с аукциона земельный участок и передать парку», — сказал парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291900/
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