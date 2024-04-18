На продажу выставлены объекты Камчи Кольбаева и Райымбека Матраимова (список)

Государственное агентство по управлению государственным имуществом выставило на продажу имущество ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева и бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Ведомство определило список из десяти объектов, которые продадут посредством электронного аукциона:

нежилое коммерческое помещение площадью 181,1 квадратных метра (Бишкек, улица Рыскулова, 79б). Стартовая стоимость — 38,6 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 200 тысяч сомов;

земельный участок в СТ «Салкын-Тор» (800 квадратных метров) в селе Арашан. Стартовая стоимость — 6,2 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 50 тысяч сомов;

земельный участок (39,9 тысячи квадратных метров) в курортной зоне Чолпон-Аты. Стартовая стоимость — 142,6 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 100 тысяч сомов;

земельный участок (5 тысяч 324 квадратных метра) на улице Солнечной в селе Орто-Сай Чуйской области. Стартовая стоимость — 92 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 300 тысяч сомов;

земельный участок (2 тысячи 443 квадратных метра) в Бишкеке на улице Токтоналиева, 88. Стартовая стоимость — 58,3 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 100 тысяч сомов;

земельный участок (600 квадратных метров) в Бишкеке на улице Токтоналиева, 94. Стартовая стоимость — 17,8 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 100 тысяч сомов;

однокомнатная квартира (52 квадратных метра) с мансардой (57,8 квадратных метра) в Оше на улице Аматова, 1. Стартовая стоимость — 8,2 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 20 тысяч сомов;

двухкомнатная квартира (60,5 квадратных метра) в Оше на улице Ленина, 938. Стартовая стоимость — 5 миллионов 12 тысяч сомов. Шаг электронного аукциона — 20 тысяч сомов;

нежилое помещение (1 тысяча 400 квадратных метров) в Оше на улице Масалиева, 98в. Стартовая стоимость — 149,8 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 100 тысяч сомов;

земельный участок (20 тысяч квадратных метров) с недостроенными зданиями в третьем микрорайоне Чолпон-Аты. Стартовая стоимость — 37,6 миллиона сомов. Шаг электронного аукциона — 100 тысяч сомов.

С характеристиками объектов и условиями участия в аукционе можно ознакомиться на сайте ГАУГИ.

Торги будут проходить на портале электронной торговой площадки. Начало приема заявок — 15 апреля, окончание — 29 апреля.