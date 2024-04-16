Границы парка имени Ататюрка и снос объектов. Что известно на сегодня

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка. Теперь все выделенные ранее участки под строительство должны вернуть в муниципальную собственность.

1 О какой территории идет речь О какой территории идет речь

По постановлению 1992 года площадь парка 107 гектаров. Позднее выпустили более 120 решений органов местного самоуправления Бишкека (мэрии и администрации мэрии по Октябрьскому административному району), связанные с выделением земельных участков, расположенных в границах парка, в собственность и/или в пользование физическим и юридическим лицам.

В частности, в 2023 году выделили почти 10 гектаров под индивидуальное жилищное строительство. Их получили приближенные к власти люди.

Все эти постановления о выделении в общей сложности 43 гектаров отменили. Эти территории и должны вернуть.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев утверждает, что подписал новое постановление, руководствуясь действующим законодательством.

«Постановление принято для сохранения памятника истории и культуры республиканского значения и улучшения экологической ситуации в городе», — сказал он.

По словам мэра, ни один закон или нормативный правовой акт не позволял выделять участки в парке Ататюрка. При выдаче разрешений не вносили изменения в постановление Бишкекской городской государственной администрации от 25 июня 1992 года.

«То есть границы парка не меняли. Если бы их изменили и передали участки, мы бы не поднимали вопрос. Но границы не меняли», — сказал Айбек Джунушалиев и добавил, что, так как эта процедура не соблюдена, эти решения муниципалитет рассматривает как незаконные.

2 Сколько объектов попадает в зону возврата Сколько объектов попадает в зону возврата

По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура» — 198 объектов. Но их количество, по словам мэра, может быть больше. Сейчас данные уточняются с БФ ГУ «Кадастр».

3 Их будут сносить? Их будут сносить?

По постановлению департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено:

принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992 года;

демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка;

провести работы по восстановлению ущерба, причиненного парку, за счет виновных лиц;

направить в установленном порядке материалы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, принявших решения о выделении земельных участков в границах парка;

провести инвентаризацию всех зеленых зон (парков, скверов, аллей и других объектов) для усиления контроля за целевым использованием и порядком содержания данных объектов.

По словам мэра, все юридические механизмы основаны на действующем законодательстве.

«Мы будем готовить и подавать иски в суды. Также мы направляем материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. Начали раздачу уведомлений тем, кто проживает на территории парка, чтобы они сами решили: добровольно передать земли в собственность муниципалитета или дальше будут смотреть, какие действия будут совершать», — сказал он.

Отметим, что как минимум по 58 объектам есть решение Верховного суда, признавшего их законными.

«Я думаю, наше постановление будут рассматривать, возможно, в будущем как по вновь открывшимся обстоятельствам», — добавил он.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что задачи снести все объекты нет.

«Есть задача привести все в соответствие с границами, утвержденными ранее, чтобы территория парка составляла 107 гектаров. Каждый вопрос мы готовы рассматривать отдельно», — добавил градоначальник.

Бишкекскому филиалу службы земельных ресурсов поставили задачу временно приостановить регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию сделок с недвижимым имуществом и выдачу правоудостоверяющих документов на недвижимое имущество, расположенное в границах парка.

4 Что будет с возвращенными территориями?

Все эти земли передадут в муниципальную собственность и обеспечат их целевое использование.

Возвращенные территории будут использовать как парк для улучшения экологической ситуации. Там планируют высадить зеленые насаждения и создать условия для отдыха горожан и гостей столицы.

5 Когда завершится процесс возврата? Когда завершится процесс возврата?

Относительно сроков реализации постановления мэрии градоначальник отметил, что не может прогнозировать.

«Это зависит не только от муниципалитета, но и от государственных и судебных органов», — сказал он.

6 Выплатят ли компенсации собственникам жилья в парке? Выплатят ли компенсации собственникам жилья в парке?

«На сегодня мы постановлением признаем все решения (по выделению участков) после 1992 года незаконными. Вопрос о компенсации пока не рассматриваем», — сказал мэр.

Однако он согласился с предположением журналиста, что вина мэрии в выделении участков есть и муниципалитет должен чувствовать ответственность за то, что люди получили участки и потратили средства на строительство.