Увеличилась смертность среди пациентов. Депутаты недовольны главой Минздрава

Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша заявил, что к нему поступает много жалоб по поводу главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобой. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моих знакомых выскочил фурункул, они обратились в больницу. Там им сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Им пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Он потребовал пригласить главу Минздрава на заседание, чтобы тот представил отчет. «Он что думает: сделал президенту аконит и он крутой? Пусть придет сюда и отвечает за смерть людей», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.

Коллегу поддержала депутат Камила Талиева. Она отметила, что в системе здравоохранения не реформа, а откат назад.

«Увеличилась смертность среди детей и матерей. Каждый день слышим такую информацию. Много обращений из регионов», — сказала нардеп.

Она предложила выделить специальный день и рассмотреть сферу здравоохранения.

«Вот недавно был случай, когда в стоматологии умерла трехлетняя девочка. Раньше смерть одной матери было трагедией для государства. Тогда не то что с работы увольняли, а возбуждали уголовное дело. Пришло время бить в колокола», — подчеркнула Камила Талиева.