15:56
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Власть

Увеличилась смертность среди пациентов. Депутаты недовольны главой Минздрава

Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша заявил, что к нему поступает много жалоб по поводу главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобой. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моих знакомых выскочил фурункул, они обратились в больницу. Там им сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Им пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Он потребовал пригласить главу Минздрава на заседание, чтобы тот представил отчет. «Он что думает: сделал президенту аконит и он крутой? Пусть придет сюда и отвечает за смерть людей», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.

Коллегу поддержала депутат Камила Талиева. Она отметила, что в системе здравоохранения не реформа, а откат назад.

«Увеличилась смертность среди детей и матерей. Каждый день слышим такую информацию. Много обращений из регионов», — сказала нардеп.

Она предложила выделить специальный день и рассмотреть сферу здравоохранения.

«Вот недавно был случай, когда в стоматологии умерла трехлетняя девочка. Раньше смерть одной матери было трагедией для государства. Тогда не то что с работы увольняли, а возбуждали уголовное дело.  Пришло время бить в колокола», — подчеркнула Камила Талиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289005/
просмотров: 735
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат обвинил главу Минздрава Кыргызстана в связях с криминальным миром
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры
Директор школы избила ученицу. Депутат возмущен беспределом
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
О свободе слова и обещаниях президента. Шайлообек Атазов готов сдать мандат
Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
На Ошском рынке продают мертвечину. Депутат просит Минсельхоз отреагировать
Депутаты требуют обратить внимание на фонды, которые выдают быстрые займы
Депутаты возмущены отсутствием в Жогорку Кенеше главы Госстроя и его замов
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Посол США: Если НПО не&nbsp;смогут работать, мы&nbsp;не&nbsp;сможем оказывать помощь Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Лишение мандата 13&nbsp;депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
15:37
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задер...
15:30
В Бишкеке начал работу сервис «Яндекс Go Еда»
15:20
Жыпариса Рысбекова стала новым первым замом главы Минтруда
15:13
Тысячи людей останутся на улице. Депутат о построенных незаконно домах
14:57
Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление