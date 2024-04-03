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Власть

Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты выразили недовольство министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Они поддержали коллегу Жусупбека Коргонбая уулу, который вновь обвинил главу Минздрава в коррупции и назвал предателем.

Депутат Тазабек Икрамов отметил, что Жусупбек Коргонбай уулу рассказал горькую правду.

«Мы поднимали много законопроектов, чтобы коррупционеры и их близкие не работали в госструктурах, но, к сожалению, ранее судимые, задержанные становятся министрами. Медицинская система разрушена. Сколько материнской и детской смертности. Мы должны принять законопроект, который не будет позволять ставить на государственные должности коррупционеров и их детей. Дайте протокольное поручение, слова, сказанные нашим коллегой, не должности остаться в стороне», — отметил нардеп.

С коллегой согласилась и депутат Камила Талиева.

«Действительно, он сказал правду и проблемы в медицинской сфере есть. Последнюю неделю приходит очень много обращений от граждан. В частности, в Кара-Балте умерла роженица. Директор больницы Жайылского района освобождена от должности после этого случая, но потом ее опять назначили заместителем директора», — сказала она.

Нардеп добавила, что в Токтогульском районе одному ребенку два раза сделали вакцину от кори. Он сейчас находится в больнице.

«Такого в истории не было. Родители должны подать в суд на министра, а не министр на депутата.  Я прошу президента принять меры в отношении таких кадров. Предлагаю создать депутатскую комиссию», — заключила Камила Талиева.

Депутат Шарапаткан Мажитова отметила, что в последнее время много жалоб в отношении Минздрава.

«Я тоже соглашусь. Хочу сказать по поводу реабилитационного центра «Алтын балалык». Поступает много жалоб. Там провели красивое открытие, а после его завершения всю аппаратуру забрали. Значит, это все сделано ради публики. Граждане жалуются на министра. Они ждали реформ от него», — подчеркнула нардеп.

Она потребовала комиссию рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности. Высказался и депутат Суйунбек Омурзаков.

«Когда второй раз предложили нам министра Алымкадыра Бейшеналиева, мы все его поддержали. Он должен был прийти и ответить, дать разъяснение. Мы на то и депутаты, чтобы давать предложения и в некоторых случаях критиковать. Да, он давал клятву Гиппократа. Но если к нему поступил больной, пострадавший от какого-либо преступления, получил огнестрельное или ножевое ранение. Он должен сообщать в правоохранительные органы, что оперировал такого человека», — сказал он.

По словам Балбака Тулобаева, Генеральная прокуратура и правоохранительные органы должны отреагировать на выступление Жусупбека Коргонбая уулу.

«Некоторые министры стали неприкосновенными. На это имеют право только президент и депутаты. В адрес министров что-нибудь скажешь, они подают в суд на депутатов. Они с нами работать будут или судиться всю жизнь? После слов моего коллеги Генпрокуратура и правоохранительные органы должны отреагировать. Там были названы фамилии. Министры пусть решают проблемы в регионах, а не делают интригу и в суд подают, если они хотят быть неприкосновенными, пусть сдают должность и уходят», — возмутился он.

Депутат Винера Раимбачаева также поддержала коллег и отметила недостатки в системе здравоохранения.

«Некоторые руководители позорят президента и нас. В районных больницах нет современного оборудования, врачей и медсестер не хватает. Никто не хочет работать, потому что зарплаты маленькие. Мы должны рассмотреть эти вопросы, иначе медиков не останется. Все уедут за границу», — отметила нардеп.

Напомним, 14 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобами. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моей знакомой выскочил фурункул, она обратилась в больницу. Там ей сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Ей пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/290626/
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