Обидно, что не стал министром. Глава Минздрава ответил депутату парламента

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата Жогорку Кенеша Жусупбека Коргонбай уулу о том, что он связан с криминальным миром.

Он рассказал, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса.

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«Я давал клятву Гиппократа. Оперирую и бандитов, и депутатов, и министров. Но в 2000-е годы я был руководителем клиники Ахунбаева и был консультантом медчасти бывшей колонии № 47, где находились заключенные больные. Оттуда приходили на консультацию, тяжелых больных сам оперировал. И тех, кто помогает заключенным, — кардиохирургов, терапевтов, травматологов и других, называть всех их «черными» нельзя», — отметил глава Минздрава.

Он также ответил на слова депутата о том, что увеличилась смертность среди детей и матерей в медучреждениях страны.

«Он не знает информацию, каждый год умирают люди от различных болезней. Это существовало и будет существовать. Потому что есть проблемы. Материнская и детская смертность намного уменьшилась. За шесть месяцев на 50 процентов снизилась. Помните в 2023 году сколько человек умирало, только в Иссык-Кульской области было пять фактов материнской смертности. А с сентября, как я пришел, по март имеется только три случая. Не зная статистики, нельзя просто говорить с высокой трибуны и рекламу делать. На самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения и назначать кадры. Я не позволил этого и не позволю никому», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобами. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моей знакомой выскочил фурункул, она обратилась в больницу. Там ей сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Ей пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.