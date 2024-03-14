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Власть

Депутат обвинил главу Минздрава Кыргызстана в связях с криминальным миром

Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша возмутился работой министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Он назвал его «черным хирургом» и заявил, что у главы Минздрава есть связь с ОПГ.

«Вы знаете, что у министра есть прозвище «Черный хирург»? В свое время он оперировал Рысбека Акматбаева и других членов ОПГ у себя дома. Я дам подсказку председателю ГКНБ: у этого министра есть связь с ОПГ. Сколько операций он провел неофициально?! И такой человек сейчас занимает должность министра здравоохранения. Это стыдно! Алымкадыр Бейшеналиев год обманывал президента и готовил ядовитый аконит. Теперь обманывает народ, увеличилась смертность. Надо принимать меры», — сказал нардеп.

По словам Жусупбека Коргонбай уулу, в Минздраве полный бардак.

«Надо рассмотреть должность министра. Он вводит в заблуждение людей», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289008/
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