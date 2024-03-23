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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены новые заместители в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Бакыт Дарманбек уулу пришел на место Жаныл Алыбаевой. Она освобождена от должности на прошлой неделе.

Замминистра по цифровому развитию назначен Чынгызбек Мамат уулу.

С мая 2023 на этой должности работал Улан Чаначев. Курировал вопросы правового обеспечения, цифровизации и международного сотрудничества. В феврале 2024-го он задержан по подозрению в присвоении денег.

Из открытых источников известно, что Чынгызбек Мамат уулу окончил Кыргызский государственный национальный университет, специальность «стандартизация и сертификация», затем получил юридическое образование.

В 2004-2019 годах работал в Государственном комитете национальной безопасности КР.

Назначены заместители министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Мирслав Аманкулов назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В 2019 году он занимал пост директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Медер Машиев пришел на место Эмиля Осмонбетова, который освобожден от занимаемой должности замминистра природных ресурсов, экологии и технадзора — директора Кыргызской геологической службы.

Медер Машиев работал в ОсОО «Газпром Кыргызстан». С 2010 по 2014 год возглавлял ОсОО «Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод». В январе 2024-го снят с поста замдиректора Госагентства по управлению госимуществом.

Кудрет Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма.

Фонд ранее возглавлял Абылкасым Шерниязов. Он проработал с июля 2023-го.

В 2020-м, после смены власти, Кудрет Тайчабаров был гендиректором СЭЗ «Бишкек».

Отметим, за два года на госслужбе чиновник не раз оказывался в центре скандала за свои высказывания. В публикации в Facebook он написал, что 30 процентов кыргызстанок, которые находятся в Турции, — секс-работницы. Так Кудрет Тайчабаров выразил поддержку инициативе депутата парламента Шайлообека Атазова об ограничении выезда для девушек 18-20 лет.

Это вызвало шквал критики в его адрес, пользователи и паблики в соцсетях призвали чиновника не обобщать и не забывать, как он сам получил должность руководителя госпредприятия.

Кудрет Тайчабаров также запомнился тем, что попал в аварию. В ДТП пострадал 21-летний парень и попал в больницу. Глава СЭЗ «Бишкек» заявил, что молодой человек не знает Правил дорожного движения. Мать пострадавшего обвинила чиновника во лжи.

С должности гендиректора СЭЗ он ушел в январе 2023-го. Свое решение объяснил тем, что устал.

Адилет Амантаев назначен директором Центра климатического финансирования при кабинете министров.

Ранее он был главным экспертом отдела разработки политики, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований администрации президента КР.

О кадровых перестановках с 11 по 15 марта читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289624/
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