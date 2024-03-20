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Общество

Кудрет Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма

Кудрет Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В 2020-м, после смены власти, он был гендиректором СЭЗ «Бишкек». Назначен распоряжением Садыра Жапарова, когда тот был премьер-министром.

Отметим, за два года на госслужбе чиновник не раз оказывался в центре скандала за свои высказывания. В публикации в Facebook он написал, что 30 процентов кыргызстанок, которые находятся в Турции, — секс-работницы. Так Кудрет Тайчабаров выразил поддержку инициативе депутата парламента Шайлообека Атазова об ограничении выезда для девушек 18-20 лет.

Это вызвало шквал критики в его адрес, пользователи и паблики в соцсетях призвали чиновника не обобщать и не забывать, как он сам получил должность руководителя госпредприятия.

Кудрет Тайчабаров также запомнился тем, что попал в аварию. В ДТП пострадал 21-летний парень и попал в больницу. Глава СЭЗ «Бишкек» заявил, что молодой человек не знает Правил дорожного движения. Мать пострадавшего обвинила чиновника во лжи.

С должности гендиректора СЭЗ он ушел в январе 2023-го. Свое решение объяснил тем, что устал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289537/
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