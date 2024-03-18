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Власть

Сменился директор Кыргызской геологической службы

Медер Машиев назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора — директором Кыргызской геологической службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Медер Машиев пришел на место Эмиля Осмонбетова, который освобожден от занимаемой должности замминистра природных ресурсов, экологии и технадзора — директора Кыргызской геологической службы.

Напомним, Медер Машиев работал в ОсОО «Газпром Кыргызстан». С 2010 по 2014 год возглавлял ОсОО «Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод». В январе 2024-го снят с поста замдиректора Госагентства по управлению госимуществом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289309/
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