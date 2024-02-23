Замглавы Минтруда Улан Чаначев, подозреваемый в присвоении денег, лишился поста

Улан Чаначев освобожден от должности заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Напомним, ранее ГКНБ сообщил, что выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции путем проведения государственных закупок. По подозрению в причастности к преступлению задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Улан Чаначев.

Чиновник был назначен на этот пост в конце мая 2023 года.