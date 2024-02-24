Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улан Чаначев освобожден от должности заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.

Напомним, ранее ГКНБ сообщил, что выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции путем проведения государственных закупок. По подозрению в причастности к преступлению задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Улан Чаначев.

Чиновник был назначен на этот пост в конце мая 2023 года.

ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Решение принято на основе их поданных заявлений.

Искендер Матраимов был депутатом Жогорку Кенеша шестого и седьмого созывов.

Нурлан Ражабалиев в 2017-2019 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы КР.

Аскар Бешимов назначен послом Кыргызстана в Непале.

Он стал послом в Непале по совместительству с резиденцией в Нью-Дели.

Аскар Бешимов — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Шри-Ланке и Индии.

Во время выборов в парламент в 2021 году он был партийным функционером в политобъединении «Улуттар биримдиги», однако вышел из состава партии.

О кадровых перестановках с 12 по 16 февраля читайте здесь.