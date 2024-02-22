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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан замминистра труда Улан Чаначев. Подозревают в присвоении денег

Выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции путем проведения государственных закупок. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением задержан и водворен в СИЗО ГКНБ заместитель министра труда Ч.У.Б.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление причастности других должностных лиц министерства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный
Отметим, что под инициалы подходит Чаначев Улан Белекович. Он назначен на должность в мае 2023 года. Курировал вопросы правового обеспечения, цифровизации и международного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287387/
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