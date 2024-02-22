Задержан замминистра труда Улан Чаначев. Подозревают в присвоении денег

Выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции путем проведения государственных закупок. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением задержан и водворен в СИЗО ГКНБ заместитель министра труда Ч.У.Б.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление причастности других должностных лиц министерства.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Он назначен на должность в мае 2023 года. Курировал вопросы правового обеспечения, цифровизации и международного сотрудничества.

Отметим, что под инициалы подходит Чаначев Улан Белекович.