В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Жогорку Кенеше новые депутаты.

Удостоверение и значок народного избранника получила экс-депутат ЖК шестого созыва от фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.

Она стала парламентарием вместо лишенного депутатского мандата из-за фальшивого диплома Фарходбека Алимжанова.

Вместо Эмиля Жамгырчиева, чьи полномочия были досрочно прекращены, зарегистрирован депутатом Эльдар Абакиров.

Он участвовал в парламентских выборах — 2020 в первой десятке «Ата Мекена».

Эльдар Абакиров ранее занимал должность замминистра экономики. Продержался на этой позиции с мая 2016 года по июнь 2019-го. Был заместителем директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.

Во время беспорядков с 5 на 6 октября 2020 года был ранен осколком светошумовой гранаты. В 2021-м баллотировался на пост президента страны.

Сменились заместители полпредов президента в Ошской и Джалал-Абадской областях.

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Талантбек Арстанкулов назначен заместителем полпреда президента в Ошской области.

В ноябре 2023 года он освобожден от должности директора Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Максат Сыдыков стал заместителем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области вместо освобожденного от должности Эркинбека Маматаева.

Адыл Сыдыгалиев назначен директором Госагентства по защите персональных данных.

Ранее обязанности директора агентства временно исполнял Алмамбет Касымбеков, после того, как его главу Нурию Кутнаеву назначили министром цифрового развития.

В 2014 году Адыл Сыдыгалиев был начальником 4-го отдела ГКНБ.

Тариэль Жаныбеков назначен директором департамента драгметаллов.

Он был заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Тариэль Жаныбеков возглавлял ГП «Кыргызавтожол», иссык-кульский филиал ГП, работал и в других подразделениях Минтранса.

О кадровых перестановках с 22 по 26 января читайте здесь.