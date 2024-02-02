В Жогорку Кенеше два новых депутата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала двух новых депутатов Жогорку Кенеша. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Так, удостоверение и значок депутата получила Айсулуу Мамашова. Она стала парламентарием вместо лишенного депутатского мандата из-за фальшивого диплома Фарходбека Алимжанова. Бывший депутат опротестовал это решение в суде, однако его требование не было удовлетворено. Ранее на заседании члены комиссии также исключили из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Альянс» Токтобубу Оргалча на основании поданного ей заявлении.

Вместо Эмиля Жамгырчиева, чьи полномочия были досрочно прекращены сегодня, зарегистрирован депутатом Эльдар Абакиров.