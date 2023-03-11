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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-11 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Дарданов назначен полномочным представителем президента страны в Таласской области.

Бакытбек Нарбеков освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. Он проработал на посту полпреда в Таласе с июля 2021 года.

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Нурлан Дарданов родился в 1975 году. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим судебным исполнителем в Таласском районом народном суде.

Был прокурором Тонского района Иссык-Кульской области, затем — заместителем прокурора Джалал-Абадской области. В 2016-2017 годах занимал пост начальника управления правовой статистики и учетов Генеральной прокуратуры. В 2017-2018-м был прокурором Нарынской области, затем замом главы надзорного органа КР.

Канат Джумагазиев назначен полномочным представителем президента Кыргызстана в Чуйской области.

Садыр Жапаров освободил от должностей полпреда Нурила Алымбаева из-за невыполнения указа президента о земельной амнистии.

Канат Джумагазиев родился 10 февраля 1977 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел с 1997 года. Был начальником 10-го главного управления МВД КР.

2016-2017 — начальник ГУВД Чуйской области;
2017-2019 — начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2019-м возглавил ГУВД Бишкека.

В 2020 году Канат Джумагазиев баллотировался от «Биримдика» в Жогорку Кенеш. В феврале 2021-го он был назначен главой УВД Иссык-Кульской области, после возглавлял УВД Нарынской области.

Каныбек Иманалиев назначен министром образования и науки Кыргызстана.

Каныбек Иманалиев пришел вместо Уланбека Мамбетакунова. С 24 февраля он исполнял обязанности министра образования и науки.

На прошлой неделе кандидатуру Каныбека Иманалиева обсудили депутаты парламента. За него проголосовали 77 нардепов.

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Каныбек Иманалиев с 1996 по 1999 год руководил пресс-службой президента Аскара Акаева. С 2000-го по 2005-й был депутатом второго, третьего, пятого и шестого созывов. С 2008 по 2010 год — проректор Кыргызско-Российского Славянского университета по международным связям.

В январе 2021-го баллотировался на пост главы государства.

Он бывший журналист. Автор книг «Кыргызстан (слово о Родине)», изданной на русском, английском, немецком и китайском языках, «Жоогазын ыры» («Тюльпаны пустыни»), «Саякбай», «Кыргызские притчи», «Алтынколдун аккуусу», «Тагай бий», «Шабдан баатыр» и сборника стихов «Арзуу ыры».

Является составителем 14-томного издания «Кыргыздар», в котором собраны сведения и статьи об истории, культуре, этнографии кыргызского народа.

Заместителем главы Министерства экономики и коммерции стал Назарбек Малаев.

Назарбек Малаев родился 10 июня 1982 года. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», Академию управления при президенте КР по специальности «менеджмент» (магистратура).

Он работал заведующим отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Минэкономики, заведующим сектором мониторинга государственных программ управления стратегического планирования, макроэкономического анализа и мониторинга государственных программ Минфина. Был экспертом в администрации президента КР.

Советником мэра Бишкека стал Мурат Осмонов.

Мурат Осмонов родился 29 января 1976 года в селе Шабдан Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «физик-инженер», Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «международное право».

Ранее работал заместителем директора центра интеллектуальных данных Национального статистического комитета. 

21 января 2019 года назначен главой Свердловской районной администрации Бишкека, в июне 2021-го «в целях рационального использования потенциала муниципальных служащих в порядке ротации переведен на должность главы Ленинского района», но уже в сентябре был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Назначены акимы нескольких районов.

Илияз Ташкулов назначен акимом Сокулукского района.

Ранее Садыр Жапаров освободил от должности Курбанбая Айтибаева из-за невыполнения указа президента о земельной амнистии.

Мурадин Тешебаев назначен акимом Аламединского района.

Ранее эту должность занимал Бактибек Анаркулов, которого уволили «в связи с низкими социально-экономическими показателями, недостаточным уровнем исполнения обязанностей, нахождением среди руководителей, получивших низкие оценки».

В 2018 году Мурадин Тешебаев занимал должность руководителя аппарата полномочного представительства правительства в Ошской области.

Освобождены также от занимаемых должностей:

  • аким Джумгальского района Жамшит Матанбаев;
  • первый заместитель акима Аламединского района Бактыбек Абдугулов;
  • заместитель акима Таласского района Зина Баялиева;
  • первый заместитель акима Тюпского района Данияр Сатаров;
  • заместитель акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Гулжамал Султангазиева.

Отметим, еще ряд чиновников получили замечания и выговоры.

Кадровые перестановки в МВД КР.

Приказом министра внутренних дел:

  • полковник милиции Сапарбек Асаналиев освобожден от должности начальника ГУВД Чуйской области, этим же приказом назначен на должность начальника УВД Нарынской области;
  • полковник милиции Дамирбек Исаков освобожден от должности начальника службы охраны МВД и назначен начальником ГУВД Чуйской области;
  • полковник милиции Каныбек Абдырахманов освобожден от должности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области и назначен начальником службы охраны МВД;
  • полковник милиции Талантбек Аттокуров освобожден от должности начальника уголовного розыска ГУВД Чуйской области и назначен на должность начальника ОВД Жайылского района Чуйской области;
  • полковник милиции Искен Базаркулов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Жайылского района Чуйской области и временно исполняет обязанности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области;
  • полковник милиции Руслан Кадыров, находящийся в распоряжении МВД, назначен на должность начальника уголовного розыска ГУВД Чуйской области.
  • полковник милиции Кенжебай Абдуллаев освобожден от должности начальника ОВД Араванского района и назначен на должность начальника ОВД Кызыл-Кии;
  • полковник милиции Нурланбек Бурканов освобожден от должности начальника ОВД Кызыл-Кии и назначен на должность начальника ОВД Араванского района;
  • полковник милиции Уланбек Коноев освобожден от должности начальника ОВД Джумгальского района и назначен на должность начальника ОВД Ноокенского района;
  • полковник милиции Медербек Муратов освобожден от должности начальника ОВД Базар-Коргонского района и назначен на должность начальника ОВД Таласа;
  • полковник милиции Ассрор Тантиев освобожден от должности начальника ОВД Таласа и назначен на должность начальника ОВД Базар-Коргонского района;
  • подполковник милиции Алтынбек Мусаев освобожден от должности начальника ОВД Ноокенского района и назначен на должность начальника ОВД Джумгальского района.

Болотбек Тиллебаев стал гендиректором Национальной телерадиовещательной корпорации.

Он пришел вместо Кайрата Иманалиева, который проработал девять месяцев.

Болотбек Тиллебаев был кандидатом на должность директора в 2019 и 2021 годах, но наблюдательный совет его не поддерживал. До назначения был заместителем директора НТРК по техническим вопросам.

О кадровых перестановках с 28 по 3 марта читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260479/
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