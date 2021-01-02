11:15
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Самат Шатманов стал главой департамента туризма.

Минкультуры КР
Фото Минкультуры КР. Самат Шатманов

Прежний директор Максат Дамир уулу написал заявление об отставке в августе.

Самат Шатманов окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Институт экономики и финансов.

2008-2009 — специалист службы поддержки клиентов ЗАО «Альфа Телеком»;
2009-2010 — менеджер по рекламе ОТРК «ЭлТР»;
2011 — главный специалист в Национальном культурном центре при Министерстве культуры, информации и туризма КР;
2011-2014 — заместитель генерального директора Национального культурного центра;
2014 — заместитель директора социального стационарного учреждения Бишкека, председатель общественного благотворительного фонда «Аксы мекенчил жаштары»;
2014 — врио директора социального стационарного учреждения Бишкека;
2017 — первый заместитель генерального директора NEW TV (ОсОО «2-й канал»);
2018-2019 — эксперт отдела контроля принятых решений аппарата ЖК, секретарь-референт научно-исследовательского центра аппарата ЖК КР;
2019-2020 — помощник Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Узбекистане.

Гендиректором ОТРК стал Бактияр Алиев.

Жайнак Усен уулу подал в отставку в октябре.

Кандидатуру Бактияра Алиева поддержали 11 членов Наблюдательного совета ОТРК. Еще по два голоса получили Болотбек Тиллебаев и Абдыкадыр Султанбаев.

Всего на должность гендиректора претендовало 15 человек.

Председателем правления ОАО «Кыргызтелеком» стал Алтынбек Токторбаев.

Председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эшмамбета Аматова освободили от занимаемой должности.

Алтынбек Токторбаев родился 7 июля 1974 года.

Трудовую деятельность начал в 1996 году электромонтером станционного оборудования. Занимал должности генерального директора Иссык-Кульского областного филиала, гендиректора БГТС, заместителя генерального директора Чуйского областного филиала ОАО «Кыргызтелеком».

Маратбек Осмонкулов избран председателем дисциплинарной комиссии при Совете судей.

Прежний председатель совета Замирбек Базарбеков покинул пост, став заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Кандидатуру Маратбека Осмонкулова поддержали единогласно в ходе открытого голосования.

Ранее он работал руководителем аппарата Верховного суда. До этого занимал должности судьи в Токмаке, был судьей Первомайского и Свердловского районных судов и Бишкекского городского суда. С 2003 до 2010 года работал судьей Верховного суда. В 2010-2012 годы был заместителем председателя Верховного суда.

О кадровых перестановках с 21 по 25 декабря читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178533/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Медер Бейшеналиев стал замначальника управления земельных ресурсов мэрии Бишкека
В мэрии Бишкека новогодние кадровые перестановки. Бойцу MMA дали новую должность
В дисциплинарной комиссии при Совете судей сменился руководитель
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 30 ноября — 4 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза»
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 ноября
Популярные новости
Артем Новиков поздравил кыргызстанцев на&nbsp;кыргызском языке. Соцсети в&nbsp;восторге Артем Новиков поздравил кыргызстанцев на кыргызском языке. Соцсети в восторге
Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в&nbsp;президенты подают жалобу в&nbsp;Совет судей Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в президенты подают жалобу в Совет судей
Сергей Лавров прокомментировал предстоящие выборы президента в&nbsp;Кыргызстане Сергей Лавров прокомментировал предстоящие выборы президента в Кыргызстане
В&nbsp;дисциплинарную комиссию поступило представление на&nbsp;Гульбару Калиеву В дисциплинарную комиссию поступило представление на Гульбару Калиеву
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
2 января, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
10:41
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
10:39
В Кыргызстане от коронавируса скончались два человека
10:34
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 589 человек, 251 — в тяжелом состоянии
10:27
В Кыргызстане выявили 58 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 214
1 января, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 января: будет холодно