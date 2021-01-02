Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Самат Шатманов стал главой департамента туризма.

Фото Минкультуры КР. Самат Шатманов

Прежний директор Максат Дамир уулу написал заявление об отставке в августе.

Самат Шатманов окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Институт экономики и финансов.

2008-2009 — специалист службы поддержки клиентов ЗАО «Альфа Телеком»;

2009-2010 — менеджер по рекламе ОТРК «ЭлТР»;

2011 — главный специалист в Национальном культурном центре при Министерстве культуры, информации и туризма КР;

2011-2014 — заместитель генерального директора Национального культурного центра;

2014 — заместитель директора социального стационарного учреждения Бишкека, председатель общественного благотворительного фонда «Аксы мекенчил жаштары»;

2014 — врио директора социального стационарного учреждения Бишкека;

2017 — первый заместитель генерального директора NEW TV (ОсОО «2-й канал»);

2018-2019 — эксперт отдела контроля принятых решений аппарата ЖК, секретарь-референт научно-исследовательского центра аппарата ЖК КР;

2019-2020 — помощник Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Узбекистане.

Гендиректором ОТРК стал Бактияр Алиев.

Жайнак Усен уулу подал в отставку в октябре.

Кандидатуру Бактияра Алиева поддержали 11 членов Наблюдательного совета ОТРК. Еще по два голоса получили Болотбек Тиллебаев и Абдыкадыр Султанбаев.

Всего на должность гендиректора претендовало 15 человек.

Председателем правления ОАО «Кыргызтелеком» стал Алтынбек Токторбаев.

Председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эшмамбета Аматова освободили от занимаемой должности.

Алтынбек Токторбаев родился 7 июля 1974 года.

Трудовую деятельность начал в 1996 году электромонтером станционного оборудования. Занимал должности генерального директора Иссык-Кульского областного филиала, гендиректора БГТС, заместителя генерального директора Чуйского областного филиала ОАО «Кыргызтелеком».

Маратбек Осмонкулов избран председателем дисциплинарной комиссии при Совете судей.

Прежний председатель совета Замирбек Базарбеков покинул пост, став заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Кандидатуру Маратбека Осмонкулова поддержали единогласно в ходе открытого голосования.

Ранее он работал руководителем аппарата Верховного суда. До этого занимал должности судьи в Токмаке, был судьей Первомайского и Свердловского районных судов и Бишкекского городского суда. С 2003 до 2010 года работал судьей Верховного суда. В 2010-2012 годы был заместителем председателя Верховного суда.

О кадровых перестановках с 21 по 25 декабря читайте здесь.