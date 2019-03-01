20:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Выборы главы ОТРК. В финальный тур прошли 8 кандидатов из 17

Завершился очередной тур конкурса на должность главы ОТРК. Об этом сообщили в секретариате наблюдательного совета телерадиокорпорации. 

Читайте по теме
Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру
По данным НС, в финал прошли 8 кандидатов из 17. 

В финале участвуют Галина Байтерек, Сурган Босумбаев, Замирбек Казакбай уулу, Ибраим Нуракун уулу, Мирлан Самыйкожо, Болотбек Тиллебаев, Адиль Турдукулов и Жайнак Усен уулу. Заключительный этап конкурса пройдет 6 марта. 

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.
Ссылка:
просмотров: 552
Версия для печати
Материалы по теме
На выборах главы ОТРК дисквалифицировали Каарманбека Кулуева
Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру
Выборы главы ОТРК. Документы всех 19 кандидатов прошли проверку на подлинность
Выборы главы ОТРК. Что известно о пятерке вероятных претендентов на пост
Выборы главы ОТРК. Из 22 кандидатов прошли 19 человек
Выборы глав ОТРК. Заявки подали 22 кандидата, прием завершен
Выборы главы ОТРК. Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша тоже баллотируется
Выборы главы ОТРК. На пост главы компании претендуют девять человек
Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков пойдет на второй срок
Выборы главы ОТРК. В наблюдательный совет поступили еще четыре заявки
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра &laquo;Исчезни на&nbsp;48&nbsp;часов&raquo; Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Бизнес
О! построил в&nbsp;Таласской области еще свыше 40&nbsp;новых объектов связи О! построил в Таласской области еще свыше 40 новых объектов связи
Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании
В&nbsp;Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы В Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы
Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom