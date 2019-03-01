Выборы главы ОТРК. В финальный тур прошли 8 кандидатов из 17

Завершился очередной тур конкурса на должность главы ОТРК. Об этом сообщили в секретариате наблюдательного совета телерадиокорпорации.

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По данным НС, в финал прошли 8 кандидатов из 17.

В финале участвуют Галина Байтерек, Сурган Босумбаев, Замирбек Казакбай уулу, Ибраим Нуракун уулу, Мирлан Самыйкожо, Болотбек Тиллебаев, Адиль Турдукулов и Жайнак Усен уулу. Заключительный этап конкурса пройдет 6 марта.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.