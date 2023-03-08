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Власть

Бывший аким Свердловского района стал советником мэра Бишкека

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров назначил своего нового советника. Им стал Мурат Осмонов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Мурат Осмонов родился 29 января 1976 года в селе Шабдан Кеминского района Чуйской области.

В 1998 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «физик-инженер» («физика и технология материалов и компонентов электронной техники»), а в 2010-м получил диплом Кыргызской государственной юридической академии по специальности «международное право».

Ранее он работал заместителем директора центра интеллектуальных данных Национального статистического комитета. 21 января 2019 года назначен главой Свердловской районной администрации Бишкека, в июне 2021-го «в целях рационального использования потенциала муниципальных служащих в порядке ротации переведен на должность главы Ленинского района», но уже в сентябре был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260274/
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