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Власть

Садыр Жапаров летит в Казахстан. Будет участвовать в трех саммитах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с 12 по 14 октября примет участие в ряде международных мероприятий высокого уровня в Астане (Казахстан). Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

«В рамках визита 13 октября президент примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября он примет участие в очередном заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств. В тот же день Садыр Жапаров примет участие в работе первого саммита в формате «Центральная Азия — Россия», — рассказал Муратбек Азымбакиев.

В рамках международных мероприятий в Астане лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности в Азиатском регионе, торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, перспективы взаимодействия в формате «Центральная Азия — Россия».
Ссылка: https://24.kg/vlast/247597/
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