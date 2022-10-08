Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в кабмине — сменились четыре министра.

Постов лишились Доскул Бекмурзаев, Алмазбек Бейшеналиев, Азамат Жаманкулов и Эркинбек Осоев.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев ранее распоряжением главы государства был только временно отстранен от должности на период следствия. Генпрокуратура сообщала о возбужденных двух уголовных делах в отношении чиновника.

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Теперь ведомство возглавил Таалайбек Ибраев, который был замом Доскула Бекмурзаева и исполнял обязанности главы Минэнерго.

Министром образования стал Уланбек Мамбетакунов.

28 сентября стало известно, что прежний глава Алмазбек Бейшеналиев задержан по подозрению в получении взятки в размере $110 тысяч. Деньги якобы вымогал за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. Сам теперь уже экс-глава Минобразования утверждает, что это были инвестиции.

Министром культуры, информации, спорта и молодежной политики назначен режиссер-постановщик III Всемирных игр кочевников Алтынбек Максутов.

Прежний глава написал заявление об увольнении по собственному желанию. Что стало причиной такого решения, не сообщается.

Министром транспорта и коммуникаций стал Тилек Текебаев.

Эркинбек Осоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше года — с августа 2021-го.

На заседании парламента 6 октября депутаты одобрили всех четырех претендентов, на следующий день президент КР Садыр Жапаров подписал указы о назначении.

Спикером Жогорку Кенеша стал Нурланбек Шакиев.

Талант Мамытов сложил с себя полномочия.

Нурланбек Шакиев был безальтернативным претендентом. Его кандидатуру предложили три фракции и депутатская группа «Элдик». Он был лидером провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан».

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По итогам тайного голосования за Нурланбека Шакиева выступили 80, против — 6 народных избранников.

Он родился 13 мая 1977-го.

В седьмой созыв прошел от Аксыйского избирательного округа № 17.

Известен в первую очередь тем, что был пресс-секретарем президента страны Курманбека Бакиева. Он проработал в его команде с 2006 по 2009 год. За год до свержения клана стал советником главы государства на общественных началах.

Кубанычбек Турдукожоев вышел из состава правления ОАО «Кыргызалтын». Внеочередное заседание прошло 30 сентября 2022 года. На нем решили вывести из состава правления и освободить от занимаемой должности заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Кубанычбека Турдукожоева. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, что новый состав правления госкомпании выбрали всего месяц назад. Назначены новые судьи. Советом по делам правосудия внесено представление на имя президента Садыра Жапарова о назначении семи кандидатов на вакантные должности судей местных судов Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и Бишкека. С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении претендентов, глава государства согласился с рекомендациями совета по семи кандидатам на должность судьи из предложенных: Ат-Башинский районный суд — Улан Шерипов;

Тонский районный суд — Аида Талантбекова;

Балыкчинский городской суд — Элдияр Ысаков;

Кара-Бууринский районный суд — Элмира Асанова, Индира Асилова;

Ленинский районный суд Бишкека — Авчи Алиев, Баимбек Осмонов.

О кадровых перестановках с 26 по 30 сентября читайте здесь.