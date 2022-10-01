Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Илияз Иманбетов назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.

Прежний полпред Алтынбек Сулайманов, проработавший с февраля 2022 года, подал в отставку. Свое решение он объяснил невозможностью работать при нынешней системе госуправления.

Илияз Иманбетов был первым заместителем министра финансов с октября 2021 года. Освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Руслан Суйналиев назначен первым заместителем министра финансов.

Он пришел вместо Илияза Иманбетова, который на посту проработал почти год.

Руслан Суйналиев с октября 2021-го по март 2022 года был зампредседателя Госналоговой службы, до этого возглавлял управление ГНС по Свердловскому району Бишкека. В системе Налоговой службы работал 25 лет.

Актилек Мусаева стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Китае.

Канайым Бактыгулову освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Китае, а также посла в Монголии по совместительству с резиденцией в Пекине. Она проработала чуть больше трех лет.

Актилек Мусаева родилась 20 августа 1975 года. Известно, что она была советником первого вице-премьер-министра. Потом работала советником посольства КР в КНР, первым секретарем аппарата Национального координатора ШОС от Кыргызстана.

В базе данных Министерства юстиции она числится руководителем и соучредителем инвестиционно-консалтинговой компании «Золотой лист». Вместе с Актилек Мусаевой учредителями являются Сунь Ли и Ло Цзямин.

Умбриэль Темиралиев назначен директором Национального агентства по инвестициям.

Прежний глава Нацагентства Равшанбек Сабиров уволился по собственному желанию. Он возглавил ведомство 11 марта 2022 года.

Умбриэль Темиралиев ранее руководил бизнес-ассоциацией молодых предпринимателей ЖИА, был главой секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша. В 2021 году занимал пост заместителя министра инвестиций.

Жаныбек Изибаев освобожден от должности директора Госагентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции.

Он уволен согласно поданному заявлению. Жаныбек Изибаев не проработал на этом месте и двух месяцев.

Напомним, Указ «О неотложных мерах по введению стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта» подписан 12 июля 2022 года. Согласно документу, образовано Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров.

Бакыт Шаршеев освобожден от должности мэра Балыкчи.

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Бакыт Шаршеев назначен на эту должность 15 июля 2022 года.

Депутат Балбак Тулобаев на заседании парламента 28 сентября заявил, что градоначальник уже неделю не появляется на работе. Он потребовал его найти.

О кадровых перестановках с 19 по 23 сентября читайте здесь.