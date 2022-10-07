Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы о назначении четырех министров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Министром энергетики стал Таалайбек Ибраев, министром культуры, информации, спорта и молодежной политики — Алтынбек Максутов, министром транспорта и коммуникаций — Тилек Текебаев, министром образования — Уланбек Мамбетакунов.

На заседании парламента 6 октября депутаты одобрили всех четырех претендентов.

Напомним, президент 3 октября своим указом уволил сразу четырех министров. Постов лишились Доскул Бекмурзаев, Алмазбек Бейшеналиев, Азамат Жаманкулов и Эркинбек Осоев.