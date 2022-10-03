Эркинбек Осоев освобожден от должности министра транспорта и коммуникаций. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Эркинбек Осоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше года — с августа 2021-го.

Ранее глава государства освободил от должностей министров энергетики Доскула Бекмурзаева и образования и науки Алмазбека Бейшеналиева из-за возбужденных против них уголовных дел. Кроме того, по собственному желанию уволился министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.