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Власть

Президент разошелся. Уволен еще один министр — глава Минтранса

Эркинбек Осоев освобожден от должности министра транспорта и коммуникаций. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Эркинбек Осоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше года — с августа 2021-го.

Ранее глава государства освободил от должностей министров энергетики Доскула Бекмурзаева и образования и науки Алмазбека Бейшеналиева из-за возбужденных против них уголовных дел. Кроме того, по собственному желанию уволился министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246977/
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