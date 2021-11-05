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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступило 34 обращения по нарушениям

Со дня назначения выборов в ЦИК поступило 34 обращения по нарушениям. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, для оперативного реагирования на выявляемые нарушения в каждом из 36 избирательных округов сформированы координационные группы оперативного реагирования (КГОР) из числа членов избирательных комиссий, правоохранительных органов, а в ЦИК сформирован Центр анализа реагирования.

Информация и обращения по нарушениям избирательного законодательства в отношении кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и политических партий рассматриваются Центральной избирательной комиссией, по остальным субъектам избирательного процесса — окружными избирательными комиссиями (ОИК).

Со дня назначения выборов в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 17 обращений, в Рабочую группу по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей ЦИК — 13, в Рабочую группу по вопросам информирования и агитации ЦИК — 4.

По характеру обращения делятся:

  • о возможном подкупе голосов избирателей — 17;
  • о возможном злоупотреблении административным ресурсом — 2;
  • о нарушении условий предвыборной агитации — 4;
  • жалоба на участковую избирательную комиссию — 1;
  • нарушения порядка финансирования избирательного фонда — 4;
  • о возможном использовании заведомо подложных документов — 2;
  • об отмене регистрации кандидата — 2;
  • о возможном нарушении порядка выдвижения политической партией списка кандидатов — 1;
  • ходатайство следственных органов о даче согласия к привлечению кандидата к уголовной ответственности — 1.

Правоохранительные органы зарегистрировали 7 обращений в Журнале учета информации (ЖУИ). Из них 5 — списано в номенклатурное дело, по 1 делу проводится проверка, еще 1 — передано в ОИК для рассмотрения.

10 обращений зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), из них по 4 ведется досудебное расследование, по 6 — следствие прекращено в связи с отсутствием состава преступления, еще два находятся на рассмотрении МВД.

Центральной и окружными избирательными комиссиями вынесено пять письменных предупреждений за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации, наложен один штраф.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212748/
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