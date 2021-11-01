Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт

Президент Садыр Жапаров полетел на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия) на частном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000.

Редакция 24.kg поискала информацию об этом бизнес-джете, выяснила, сколько стоит час полета и как борт выглядит изнутри.

Embraer Lineage 1000 — бизнес-джет, сочетающий в себе характеристики «классических» частных самолетов и бизнес-лайнеров. Максимальное число пассажиров 19 человек. Диапазон его дальности составляет около 8 тысяч километров.

Отметим, в составе официальной делегации КР, как ранее сообщала пресс-служба главы государства, всего три человека — министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев. Кроме того, как уточнили 24.kg, на борту были сопровождающие лица — сотрудники охраны и других служб, обеспечивающих деятельность главы государства. Точное количество состава делегации не сообщается.

Аренда Embraer Lineage 1000 относится к элитным услугам бизнес-авиации. По данным jetvip.ru, его стоимость $53 миллиона. Цена аренды начинается от 12 тысяч евро за час полета.

Судя по описанию, дизайн салона роскошный: отделка из натуральных материалов, ценных пород дерева, кожи. На борту самолета предусмотрена кухня с современной бытовой техникой, санузел, ванная комната и просторный багажный отсек с открытым доступом. К услугам пассажиров беспроводной интернет и LCD-мониторы.

Отмечается, что на Lineage 1000E также установлена самая большая душевая кабина, которую можно встретить в самолете. Кабина отделана камнем и оснащена водонагревателем вместимостью более 100 литров (для бортовой посудомоечной машины используется отдельный бак).

«Удобные кресла, мягкие диваны, отдельная спальня на борту самолета позволяют проводить время в полете с особым комфортом. Современная авионика и высокая маневренность позволяют Lineage 1000 садиться даже в «сложных» аэропортах», — говорится в описании реактивного авиалайнера бизнес-класса.

В администрации президента сообщили, что решение зафрахтовать частный борт принято в связи с тем, что принимающая сторона якобы сообщила о невозможности приземления в стране самолета ТУ-154, на котором летает президент. Борт считается технически устаревшим и не отвечает международным требованиям.

В администрации президента подчеркнули, что ответ от принимающей стороны поступил «в последний момент».

И борт пришлось искать в ускоренном темпе. К тому же, как отметили в администрации, лететь на частном самолете дешевле.

Садыр Жапаров накануне отправился в Глазго для участия в конференции. Он вернется 4 ноября.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м.

Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии открытия саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Завтра, 2 ноября, Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.