Садыр Жапаров выступит с посланием на конференции ООН об изменении климата

Президент Кыргызстана вылетел в Глазго (Шотландия, Великобритания) для участия в церемонии открытия 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Садыр Жапаров выступит с посланием на саммите мировых лидеров, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также проведет встречи со своими иностранными коллегами, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

В составе официальной делегации КР: министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015 году. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете в среднем не должна повыситься более чем на 2, а лучше – на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым странам, совершающим переход на зеленые источники энергии.