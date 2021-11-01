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Власть

Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации

Президент Садыр Жапаров полетел на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия) на частном самолете. Об этом стало известно при изучении данных с сайта flightradar24.com.

Он вылетел из международного аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000, компании Дубая.

скриншот с сайта flightradar
Фото скриншот с сайта flightradar

В администрации президента подтвердили эту информацию. Такое решение, по словам чиновников, принято в связи с тем, что принимающая сторона якобы сообщила о невозможности приземления в стране самолета ТУ-154, на котором летает президент. Борт считается технически устаревшим и не отвечает международным требованиям.

В администрации президента подчеркнули, что ответ от принимающей стороны поступил «в последний момент».

И борт пришлось искать в ускоренном темпе. К тому же, как отметили в администрации, лететь на частном самолете дешевле.

Садыр Жапаров накануне отправился в Глазго для участия в конференции. Он вернется 4 ноября.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212333/
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