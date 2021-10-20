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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК приняла документы у «Жашасын Кыргызстан»

Завершилось предоставление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу.

Согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает список кандидатов в количестве, не превышающем 54 кандидата, при этом обязана учесть представительство:

  • не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;
  • не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  • не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  • не менее двух кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

Список кандидатов, выдвинутый партией и заверенный подписью и печатью политической партии, предоставляется в Центральную избирательную комиссию.

После этого его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены. В случае выбытия кандидата из списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению другим кандидатом из списка не подлежит.

Списки предоставила 21 политическая партия. Общее число выдвинутых кандидатов составляет 1 тысячу 46 кандидатов. Из них 669 — мужчины, 377 — женщины.

Людей с инвалидностью выдвинуто 46 кандидатов, 189 — представители другой национальности, 267 кандидатов — не старше 35 лет.

До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству. Полный пакет документов сдали партии:

  • «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана,
  • «Ата Мекен»,
  • «Ыйман Нуру»,
  • Социально-политическая партия «Эл умуту»,
  • «Азаттык»,
  • «Ынтымак»,
  • «Кучтуу регион»,
  • «Бутун Кыргызстан»,
  • «Аруузат — Эл куту»,
  • «Ата Журт Кыргызстан»,
  • «Мекенчил Эл»,
  • «Ордо»,
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
  • «Улуу-Журт»,
  • «Легалайз»,
  • «Социал-демократы»,
  • «Жашасын Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211009/
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