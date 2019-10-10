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Власть

Вице-мэра Рыспека Сарпашева вернули в «Тазалык». В мэрии кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые рокировки в связи с производственной необходимостью. Вице-мэр Рыспек Сарпашев вернулся на работу в «Тазалык», сообщили 24.kg в пресс-службе столичного муниципалитета.

Известно, что Рыспек Сарпашев сам обратился с просьбой перевести его в муниципальное предприятие по личным обстоятельствам.

«Кроме того, в 2020-м мэрия планирует реализовать программу строительства тротуаров и велодорожек. Есть производственные планы на год. Вице-мэром по ЖКХ назначили Мирлана Амантурова, который руководил Бишкекасфальтсервисом», — сказали в муниципалитете.

Бишкекасфальтсервис возглавил Айдар Апсеметов, ранее он был заведующим проектно-техническим отделом управления капстроительства мэрии. Таалай Казакбаев, возглавлявший «Тазалык», вернулся на должность заместителя директора предприятия.
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