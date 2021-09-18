Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Рустам Джокоев назначен директором ГУ «Унаа».
Турусбек Тумонбаев освобожден от должности. Свой пост он получил в октябре 2020 года.
Рустам Джокоев родился 6 апреля 1987 года в селе Арчалы Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, «организация безопасности движения», магистрант Академии государственного управления, «государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность:
2016-2019 — главный специалист, и. о. заместителя заведующего Бишкекским городским регистрационно-экзаменационным отделом департамента регистрации транспортных средств и водительского состава;
2019 — специалист Аламединского отдела государственного учреждения «Унаа» при Государственной регистрационной службе;
2019-2020 — заведующий Нарынским региональным управлением ГУ «Унаа»;
2020 — исполняющий обязанности заместителя директора «Унаа»;
2020-2021 — директор государственного учреждения «Ала-Арча» при управлении делами президента и правительства КР.
Кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел КР
Динара Кемелова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству с резиденцией в Сеуле.
С января 2019-го она является послом Кыргызстана в Республике Корея.
Динара Кемелова родилась 24 июля 1971 года. Окончила Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, юридический факультет, «международное право».
В МИД с 1995-го. В 2015-2019 годах была первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.
Генеральным консулом Кыргызской Республики в Гуанчжоу (КНР) вместо Искендера Орусбаева стал Хомени Эргешов.
Тимура Абдижалила назначили Генконсулом КР в Дубае (ОАЭ). Ранее этот пост занимал Айбек Маматбеков.
Уристем Манапов назначен заместителем полпреда президента в Ошской области.
Теперь у Зиядина Жамалдинова три заместителя — Бактыбек Алайчиев, Данияр Жаныкулов, Уристем Манапов.
Уристем Манапов родился 3 октября 1976 года в селе Кызыл-Тоо Ошской области. Окончил Кыргызско-Узбекский высший технологический колледж, Кыргызско-Узбекский университет, бухгалтер, Ошский государственный юридический институт.
Трудовую деятельность начал инспектором Ошской городской налоговой службы.
Работал в налоговой полиции при Ошском областном управлении Налоговой службы, Ошском городском управлении Государственной финансовой полиции, Государственной налоговой службе.
До назначения был заведующим сектором делопроизводства в аппарате Жогорку Кенеша.
Кадровые перестановки в мэрии Бишкека
Акимом Ленинского района назначен Русланбек Тагаев. Мурат Осмонов, который возглавил райадминистрацию в июне 2021 года, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее новый глава района работал в системе водоснабжения и водоотведения. Согласно данным сайта osoo.kg, Русланбек Тагаев является директором общества с ограниченной ответственностью «Суу Башаты».
Управление образования мэрии Бишкека возглавила Назгуль Лосникова. Она пришла на место Эльмиры Иманалиевой.
Ранее 30-летняя Назгуль Лосникова работала в отделе администрации президента, Минобразования, имеет два высших образования.
Исламбек Мойдинов назначен статс-секретарем Кыргызпатента.
Родился в селе Мады Ошской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, «юриспруденция», Академию управления при президенте Кыргызстана, «государственное управление».
Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником адвоката.
Работал в Государственном агентстве по финансовому надзору и отчетности при правительстве, Службе надзора и регулирования финансового рынка, аппарате правительства. До назначения с 2014-го был заместителем постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.
Руководителем аппарата мэрии Оша назначен Камчыбек Досматов.
Назначение произведено в порядке ротации.
Камчыбек Досматов родился 21 мая 1987-го в селе Достук Баткенской области.
Последние годы работал в аппарате президента экспертом по социальным вопросам, заместителем руководителя и инспектором.
Является государственным советником государственной службы 2-го класса.
Ахрор Иминов переизбран на пост вице-президента Федерации борьбы.
Он курирует борьбу греко-римского стиля.
Ахрор Иминов переизбран на Олимпийский цикл до 2024 года включительно.
Он являлся членом Бюро федерации с 2018-го и внес значительный вклад в развитие греко-римской борьбы в Кыргызстане. В том же году назначен вице-президентом организации.
О кадровых перестановках с 6 по 10 сентября читайте здесь.