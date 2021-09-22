Инвентаризация законодательства. Почему качество не терпит суеты

В соответствие с новой Конституцией в Кыргызстане проводят инвентаризацию законодательства. Для этих целей создали рабочую группу.

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В Минюсте проанализировали законодательство, начиная с 1990-го по 2020 год и определили перечень документов, нуждающихся в доработке. Предстоит перелопатить 359 законов. Они уже распределены между 15 отраслевыми подгруппами.

Помимо основополагающих, регулирующих деятельность исполнительной и судебной ветвей власти, закона о выборах, будут изменены законы «О биометрической регистрации граждан», «О гарантированной государством юридической помощи», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления», «О гарантиях и свободе доступа к информации» и многие другие.

Экспертные оценки готовы. Но прислушаются ли к мнению независимых специалистов чиновники? Как показывает практика, прогнозы аналитиков зачастую игнорируются.

Первый пошел

Пока о проделанной работе отчиталось только Министерство образования и науки. На общественное обсуждение представлен новый единый закон об образовании — вместо шести прежних — «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О статусе учителя», «О дошкольном образовании», «О науке и основах государственной научно-технической политики», «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» и более 50 подзаконных актов.

Отдельные его нормы вызвали споры. К примеру, статья о запрете тестирования при поступлении в первый класс.

В документе сказано, что не допускается проведение тестирования и различных видов исследований воспитанников дошкольных образовательных организаций, не предусмотренных государственным стандартом дошкольного образования, без согласия их родителей (законных представителей).

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Мнения экспертов разделились. Одни заявляют, что проверять знания необходимо. Только так учитель сможет определить уровень подготовки ребенка. Другие считают, что дошколят тестировать не надо, поскольку, не у всех есть возможность одинаково подготовиться к школе. Не принимать в первый класс только потому, что будущий ученик плохо читает или не умеет решать примеры, — это ограничение конституционного права на получение образования.

Противоречивой названа и статья о том, что работникам образовательной организации (руководитель, педагоги и другие) запрещается требовать от учащихся и их родителей (законных представителей) материальную помощь.

Бесконечные поборы надоели. Но юристы сомневаются, что это требование будет работать.

Их смущает, что попечительские советы должны привлекать финансы из добровольных взносов и пожертвований. При этом информация будет в открытом доступе, а в качестве «вкладчиков» будут выступать родители. То есть, как отмечают аналитики, здесь кроется коллизия — родителей никто не обязывает сдавать деньги, но и не запрещает им «подкармливать» школу, где учится их ребенок. Кто поручится, что в будущем это не превратится в принудительную меру?

Скептицизм вызывает и обещание о бесплатном образовании.

Разработчики в очередной раз пообещали учесть все замечания при подготовке окончательного варианта.

О СМИ

Под инвентаризацию попали законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста». Министерство культуры разрабатывает поправки. Эксперты проанализировали существующие и пришли к выводу: международным стандартам они соответствуют.

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Правозащитники озвучили свои предложения, напомнив, что принят и вступил в силу скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации», а значит, медиа нужно быть особенно бдительными, и предложили ввести уголовную ответственность за цензуру.

Их рекомендацию пообещали рассмотреть. Специалисты также настаивают, чтобы в отредактированном проекте оставили норму о допустимости раскрытия источников информации, но только с санкции суда и только в случае крайней необходимости, если иных способов у истца доказать, что его репутации был нанесен урон, не имеется.

Закон о защите журналистов также допускает изъятие и досмотр материалов и документов, полученных в ходе журналистского расследования в судебном порядке.

Юристы отмечают, что этот пункт можно не переписывать. Но следует предусмотреть административную ответственность за воспрепятствование профессиональной журналисткой деятельности либо дополнить Кодекс о проступках новым составом правонарушения. То есть никто не может и не должен мешать журналистам при освещении митингов и шествий и препятствовать как сбору информации, так и ее распространению.

В Минюсте парировали — Кодекс о проступках решено упразднить и если вводить ответственность, то уже в другом документе.

Кроме того, эксперты рекомендуют прописать, что недопустимо лишать аккредитации журналистов за содержание материала, и включить в перечень прав СМИ возможность использовать скрытые камеры. Чиновники ответили, что подумают.

Между тем независимый эксперт Наргиза Абдраимова указала на пробелы в Законе «О гарантиях и свободе доступа к информации», отметив, что в них нет отсылки, на какого рода информацию они распространяются.

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«В частности, из смысла одной из статей следует, что доступ обеспечивается только к документам, решениям и иным материалам, затрагивающим права и законные интересы каждого гражданина», — пояснила эксперт.

Наргиза Абдраимова также подчеркнула, что в обоих законах содержатся дублирующие нормы об электронном управлении и СМИ. А госорган, ответственный за исполнение закона, не определен. «Документ принят в 1992 году, последние изменения внесли в 2017-м. Современные уровни развития науки, техники и технологий, а также век цифровизации требуют поправок с учетом нынешних реалий», — добавила она.

Отмечается, что, согласно реализации закона, информация должна предоставляться бесплатно, однако и это не всегда исполняется.

Что с остальными?

Нуждаются в доработке также и законы «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции» и «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике».

В Минюст поступило независимое экспертное заключение по этим документам. Его авторы просят обратить внимание на гендерные аспекты и напоминают — на выходе они должны соответствовать международным стандартам в области прав человека.

Отправлены на переделку законы «О порядке рассмотрения обращений граждан» и «Об основах административной деятельности и административных процедурах». Предложенные проекты одобрены не были.

В Минюсте с приглашенными экспертами не спорят. Соглашаются и с тем, что торопиться с инвентаризацией не нужно. Законы будут рабочими только в том случае, если их напишут качественно, в соответствии с реалиями и потребностями социума, а не в угоду отдельным политикам и их меркантильным интересам.