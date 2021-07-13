Кодексы о нарушениях и проступках будут упразднены

Кодексы о нарушениях и проступках в проекте нового законодательства упразднены. Об этом генпрокурор Курманкул Зулушев заявил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса и Кодекса о нарушениях против порядка управления.

По его словам, проект Уголовного кодекса отличается от действующего на 92 процента.

«47 статей разработаны с нуля, 34 статьи полностью убраны из уголовного законодательства. Новый проект УК КР состоит из 416 статей», — рассказал генпрокурор.

Он отметил, что рабочей комиссией разработан новый кодекс — «О нарушениях против порядка управления».

«Но название кодекса еще не окончательное. Поступают разные варианты от комитета, поэтому мы оставляем это на рассмотрение парламента. 85 процентов статей из Кодекса о проступках перенесены в новый кодекс. Кодексы о нарушениях и проступках полностью упразднены», — проинформировал Курманкул Зулушев.

При этом он отметил, что новый проект кодексов не противоречит требованиям Международных конвенций, ратифицированных Кыргызстаном. «Такие принципы, как права человека, недопущение семейного насилия, борьба с коррупцией, соблюдение демократических принципов, в новом проекте соблюдены полностью», — заключил генеральный прокурор.