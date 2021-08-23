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Власть

Президент подписал закон о защите от ложной информации

Президент Садыр Жапаров подписал скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что Конституция гарантирует право каждого на защиту чести и достоинства.

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Как говорится в сообщении, подписанным законом государство обеспечивает исполнение этого права путем установления разумных правовых рамок.

«Документ регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности», — поясняет пресс-служба.

Закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов от распространения информации, не соответствующей действительности от них в интернет-пространстве.

Предлагаемые процедуры, как считает автор, и в администрации президента с этим согласны, позволят минимизировать негативные последствия, выражающиеся в том числе репутационными (имиджевыми) потерями, возможной потерей работы, материальных выгод.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

28 июля Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204874/
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