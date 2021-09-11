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Власть

Под инвентаризацию законодательства попали 359 документов

Рабочая экспертная группа по государственному устройству одобрила оценки к 10 законам. Об этом сообщает Министерство юстиции. 

В рамках первого этапа инвентаризации законов членами подгруппы подготовлены формы оценок к 34 законам.

Как сообщалось ранее, было проведено согласование по восьми из указанных 34 законов. По оставшимся требуется согласование членов экспертной подгруппы. Оценка проводилась на основании методологии Министерства юстиции, в которой определены критерии анализа законов и описан пошаговый процесс. Далее эти формы оценок с соответствующими выводами будут направлены на рассмотрение межведомственной экспертной группы по инвентаризации законодательства.

Для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, Министерством юстиции проведен анализ законодательства с 1990 по 2020 год и определен перечень законов.

Согласно ему, инвентаризации подлежат 359 законов, которые распределены между 15 отраслевыми подгруппами.

 Список законов:

  • от 3 июня 1999 года № 47 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
  • от 2 апреля 2004 года № 54 «О государственном языке»;
  • от 11 июня 2004 года № 70 «О кооперативах»;
  • от 21 февраля 2005 года № 36 «О жамаатах (общинах) и их объединениях»;
  • от 12 марта 2005 года № 49 «О залоге»;
  • от 14 июля 2014 года № 136 «О биометрической регистрации граждан»;
  • от 16 декабря 2016 года № 201 «О гарантированной государством юридической помощи»;
  • от 14 июля 2014 года № 135 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;
  • от 28 декабря 2006 года № 213 «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления»;
  • от 5 декабря 1997 года № 89 «О гарантиях и свободе доступа к информации».

Напомним, инвентаризация законов проводится в целях их приведения в соответствие с Конституцией, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206765/
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