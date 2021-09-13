Закон о защите журналистов отвечает международным стандартам. Но надо доработать

Институт Медиа Полиси проанализировал законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста».

Отметим, анализ подготовлен в рамках инвентаризации законодательства. Под нее попали 359 документов.

Правозащитники напомнили, что Комитет ООН по правам человека устанавливает, что «исключительная привилегия журналистов не разглашать источники информации является составным элементом права на свободное выражение мнений, и необходимо обеспечивать ее соблюдение».

Приводят они также рекомендации Комитета министров совета Европы, но с оговоркой, что они являются не обязательными для Кыргызстана. Между тем на них следует обратить внимание как на важный стандарт, установленный авторитетной организацией.

Комитет министров совета Европы говорит, что источники информации не следует раскрывать, если только «не существует разумная альтернатива раскрытию или эти альтернативные меры уже исчерпаны должностными лицами или государственными органами, которые добиваются раскрытия», и «законный интерес в раскрытии определенно перевешивает общественный интерес в нераскрытии, имея в виду, что доказана первостепенная необходимость раскрытия, обстоятельства носят достаточно важный и серьезный характер, необходимость в раскрытии продиктована общественными потребностями».

Любое раскрытие конфиденциальности источников журналистской информации допускается только на основании решения суда и только в том случае, если такие действия необходимы «для защиты имеющего превалирующее значение общественного интереса или права гражданина, которые нельзя защитить иным способом».

Закон о защите журналистов допускает изъятие и досмотр материалов и документов, полученных в ходе журналистского расследования в судебном порядке. В целом документ, как подчеркивают в ИМП, отвечает требованиям времени, международным нормам.

Между тем правозащитники считают, что необходимо установить уголовную ответственность в качестве отдельного состава преступления за цензуру после возможных поправок в Закон КР «О средствах массовой информации» в понимании, в котором она будет определена в законе о СМИ.

Они также считают, что следует предусмотреть административную ответственность за воспрепятствование профессиональной журналисткой деятельности, под которой следует понимать совершение действий, направленных на препятствование работы журналистов, не образующих состав уголовного преступления, либо дополнить Кодекс о проступках в действующей редакции новыми составами правонарушений, таким как, например, за сбор информации (освещение митингов, шествий), а не только за распространение.

Так расширяется круг субъектов правонарушения.

Эксперты рекомендуют прописать недопустимость лишения аккредитации журналистов за содержание материала государственными и иными учреждениями.

И включить в перечень прав журналистов возможность использования скрытой аудиовизуальной техники.