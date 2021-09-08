В Кыргызстане разработали новый закон об образовании

Министерство образования и науки разработало новый закон об образовании. Его проект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, формирование основных законов в области образования и науки произошло в конце 1990-х годов. «По оценке экспертов законодательство республики в этой области являлось одним из передовых и либеральных на постсоветском пространстве. Оно послужило основой для формирования современной системы образования и создания рынка образовательных услуг», — говорится в документе.

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Однако, после 2005 года в Кыргызстане наблюдался несистемный подход в нормотворческой деятельности. «Действующие нормативно-правовые акты, составляющие костяк законодательства в области образовании и науки, в результате периодического лоббирования различных интересов и внесения несогласованных поправок пришли в такое состояние, когда стали напрямую противоречить друг другу, появились явные пробелы и коллизии. Законодательное урегулирование отдельных правоотношений в данной сфере отсутствует», — добавили в ведомстве.

В законы «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», «О статусе учителя», «О дошкольном образовании», «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» внесли в общем более 44 изменений и дополнений.

В Минобразования добавили, что государство, общество, субъекты предпринимательства, внутренние и внешние инвесторы, международные организации заинтересованы, чтобы образовательный сектор республики работал эффективно и надежно, предоставляя качественные образовательные услуги. Для этого необходимо принятие отраслевого закона.

«Проект закона «Об образовании» должен системно определить основы законодательства в образовательной и научной деятельности, установить четкую иерархию нормативных правовых актов, их соотношение с гражданским законодательством Кыргызстана в целом», — отмечается в справке-обосновании.

Документ призван установить четкие права, обязанности и ответственность всех участников образования и науки при их взаимодействии друг с другом и внешними субъектами, обеспечить своевременность надзора и повысить его эффективность, в том числе на консолидированной основе.

Проект закона «Об образовании» нацелен на достижение образовательной системой устойчивого экономического роста.

В ведомстве считают, что в результате принятия закона повысится доверие населения, внутренних и внешних инвесторов к образовательной и научной системе, а также инвестиционной привлекательности страны.