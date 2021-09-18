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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Джоомарт Оторбаев водворен в СИЗО ГКНБ

Экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Джоомарт Оторбаев будет находиться под стражей до конца срока следствия.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207590/
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