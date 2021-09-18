Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщили в окружении экс-главы государства.

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Известно, что Сооронбаю Жээнбекову задали вопросы, связанные с месторождением Кумтор в его бытность премьер-министром.

«В бытность премьер-министром и президентом Сооронбай Жээнбеков какие-либо решения, касающиеся месторождения, не принимал, а также не подписывал никаких соглашений с канадской стороной», — сказали в окружении экс-главы государства.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.