Дело «Кумтора». Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Сооронбая Жээнбекова вызвали в ГСУ ГКНБ по делу «Кумтора».

Обвиняемыми по делу проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».