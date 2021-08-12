Внедорожники для управделами президента: пользователи соцсетей возмутились

Управление делами президента и правительства Кыргызстана решило обновить свой автопарк. На приобретение 40 новых внедорожников выделяют 60 миллионов сомов.

Автомобили должны быть 2021 года выпуска, без пробега, полноприводными, пятидверными, повышенной проходимости, чтобы их можно было эксплуатировать на дорогах со всеми видами покрытий.

Цвет иномарок должен быть исключительно белым.

Все бы ничего, если бюджет страны не трещал по швам. Как понимать власть? 29 июля заместитель главы кабмина министр экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил в парламенте, что ближайшие четыре месяца будут тяжелыми для экономики страны. Средств действительно не хватает на первоочередные задачи, а чиновники демонстрируют двойные стандарты и никак не научатся жить по средствам. Хватает едва на буханку хлеба, а хочется двухъярусный торт.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс среди пользователей соцсетей. Большинство прочитавших информацию вежливо задались вопросом, не стыдно ли чиновникам, а некоторые не удержались от крепкого словца.

«Из народного бюджета выделяют 60 миллионов! Сколько это? Около миллиона долларов? А позавчера похоронили семилетнего мальчика. Единственный ребенок в семье. Пневмония дала осложнения, и ребенок за считанные часы впал в кому. Не успели спасти, потому что в его городе не было оборудованного медицинского транспорта, чтобы перевезти в Бишкек. По словам безутешных родственников, три машины скорой помощи там раздолбаны и не оборудованы. Санавиация — это тупо один на всю страну старый ржавый кукурузник без оборудования для перевозки больных. Реанимация — это так, табличка на двери. Нечем реанимировать толком! Оборудования нет, реаниматолога в штате нет, приезжает временами один из Бишкека», — возмущена пользователь Facebook Алма Карсымбек.

«Вот такой контраст — пляжи, дорогие яхты и скутеры с аттракционами и обратная сторона — разбитые в хлам больницы, где умирают детки. А в столице другие нужды — нужно автопарк обновить для аппаратчиков офиса президента и правительства. А то уятно как-то руководить народом на джипах не 2021 года выпуска. Мне стыдно почему-то. Стыдно и больно. Сколько оборудования для реанимации, реанимобилей и вертолетов санавиации можно купить на 60 миллионов народных денег, не знаете? Вот и я не знаю...» — сетует она.

Другой пользователь задается вопросами, не забыли ли в управделами «случайно» выплатить компенсации врачам. А поднять учителям заработную плату? «Все пошло по-старому и, как всегда, за счет народа, но не для народа», — пишет Мирбек Курманбаев.

Одни с иронией уточняют, что «за чудо китайской техники должно быть полноприводное за $17,5 тысячи». Вторые считают, что внедорожник за такие деньги — это еще дешево, а третьи предлагают закупить уазики или велосипеды повышенной проходимости.

Часть пользователей напоминает, на чем приходится передвигаться кыргызстанцам («На троллейбусы нормальные денег нет, а на машины нашли») и что в режиме ЧС в экономике так и живут.

Другая часть не скрывает сарказма: «Вот купит управделами новенькие машины S класса и заживем: сразу все проблемы решатся, из кризиса затяжного выйдем, внешний долг погасим, рост цен остановим. Красота!». «Коррупцию победили, бедных накормили, пособия и зарплаты увеличили, теперь можно и о себе любимых подумать», «У нас же все прекрасно, денег много, некуда девать! Лучше бы на ремонт аварийных школ и больниц пустили эти деньги».

Пользователь Twitter Азамат Тынаев перечислил варианты, куда можно рациональнее потратить бюджетные средства: на детские дома, региональные СМИ, армию, спортсменов, на уплату внешнего долга.