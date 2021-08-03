Режим ЧС в экономике. Чего ждать от нового закона

Депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях приняли законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Бизнес и эксперты называются документ сырым и просят президента вернуть его на доработку

Редакция 24.kg разбиралась, что нас ждет, если Садыр Жапаров подпишет спорную инициативу министра экономики и финансов.

Когда вводится ЧС

По закону режим ЧС в экономике можно вводить без согласия парламента. Делается это в следующих случаях:

если в отчетный период по сравнению с прошлым годом цены выросли на 3,5 процента;

если размер внешнего долга вырос на 10 процентов;

если за последние три месяца экономические составляющие ВВП сократились на 10 процентов;

если за три месяца отмечается значительное сокращение объемов внешней торговли;

если за последние три месяца сбор налогов сократился на 10 процентов;

если за последний квартал отмечаются ухудшение инвестиционной ситуации и отток капитала на 20 процентов.

«Как вводится режим ЧС в экономике? Это все, что происходит у нас сейчас. Я так понимаю, что закон нужен, чтобы его сразу подписать и сейчас же вводить режим ЧС. И все. Правительство может не обращаться в парламент, менять порядок и процедуру банкротства предприятий», — уверен депутат Дастан Бекешев.

Безграничная власть кабмина

На период режима ЧС в экономике у кабинета министров фактически неограниченная власть. Ведь правительство сможет менять ставки налогов и сборов, иных обязательных платежей, предоставлять льготы по ним. Кабмин наделяется правом изменения налоговых режимов и процедур налогового администрирования.

Во время ЧС в экономике правительство сможет вводить дополнительные обязательства и ограничения для налогоплательщиков.

Без согласования с парламентом будут менять процедуры конкурсов на право пользования недрами, госзакупок, предоставления лицензии, ввоза и регистрация продукции и товаров. Предусмотрено изменение порядка формирования и исполнения бюджета, условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством.

Кабинет министров сможет самостоятельно принимать решения о реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности в уставный капитал заемщиков. Будут упрощаться процедуры привлечения займов, в том числе внешних и внутренних.

Возможно изменение тарифной политики и установление специальных правил регулирования внутренней и внешней торговли.

В том числе речь о специальных правилах регулирования торговли социально значимыми товарами, включая запреты и ограничения. Правительство будет решать, как избирать руководителей компаний с госдолей, устанавливать специальные правила управления госимуществом и передачи его в аренду, правила банкротства.

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Возможно предоставление отсрочки по налоговой задолженности и продление сроков сдачи налоговой отчетности.

На период введения режима чрезвычайной ситуации в экономике кабинетом министров могут быть установлены иные правила таможенного регулирования.

Миллионные штрафы на чужие нарушения

Есть отдельный пункт, который вызывает у бизнеса и экспертов опасения. Законопроектом о ЧС в экономике в Кодекс о нарушениях вводится новая категория штрафа — девятая. Она предусматривает штраф в 20 тысяч сомов для физических лиц и 1 миллион сомов для юридических.

Такой огромный штраф можно получить за нарушение порядка управления в сфере налогообложения и госрегулирования торговой деятельности.

«Представим ситуацию. При проверке у арендатора в торговом центре или на островке не окажется документов о первичной регистрации патента или страхового полиса, не окажется ККМ-аппарата или аппарат неисправен. В этом случае администрации ТЦ грозит штраф в 1 миллион сомов. Он накладывается за необеспечение арендодателям этих процедур. По сути это передача фискальных контролирующих полномочий от государственного органа предпринимателю», — рассказал исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Артур Ташибеков.

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По его словам, раньше такой нормы не было, потому что Налоговый кодекс и общее законодательство однозначно трактует обязанность любого предпринимателя регистрироваться в органах налоговой службы, получать патенты, приобретать ККМ. Но теперь ответственность за это возложили не на Налоговую службу, а на предпринимателей.

«Получается так, что завтра начнется давление на бизнес. Просто будут ходить и с помощью штрафов пополнять бюджет. И здесь есть риск. 1 миллион сомов — это лишь разовый штраф. Если несколько раз наложить штраф на предпринимателя, он обанкротится однозначно», — заключил представитель бизнеса.