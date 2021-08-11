Управделами президента и правительства купит внедорожники на 60 миллионов сомов

Управделами президента и правительства Кыргызстана решило обновить автопарк. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, на приобретение 40 новых внедорожников ТП «Автотранспортное объединение» управделами потратит 60 миллионов сомов.

Автомобили должны быть 2021 года выпуска, без пробега, полноприводными, пятидверными, повышенной проходимости, чтобы их можно было эксплуатировать на дорогах со всеми видами покрытий.

Машины должны пройти технический контроль и необходимую подготовку для немедленного вождения после поставки, включая заполненное масло в коробке передач и двигателе, заряженный аккумулятор, система охлаждения должна быть заправлена антифризом.