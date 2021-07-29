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Власть

Ближайшие месяцы будут тяжелыми для экономики страны, обещает Акылбек Жапаров

Ближайшие четыре месяца будут тяжелыми для экономики страны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель главы кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, для принятия неотложных мер в экономике кабмину нужны дополнительные полномочия.

«Мы не против того, чтобы для введения режима ЧС в экономике получить разрешение от парламента. Но Жогорку Кенеш уходит на каникулы, потом на выборы. А в экономике ближайшие четыре месяца могут быть тяжелыми. А если не поднимем с января размер пенсий, то все может быть сложнее», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, чиновник ранее озвучил, при каких условиях будет введен режим ЧС в экономике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202598/
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